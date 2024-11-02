الانتخابات الأميركية.. ترامب يؤكد تقدمه على هاريس في عدة ولايات

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طالب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنصاره في ولاية ويسكونسن، بالتصويت لصالحه أمام منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.وقال ترامب في تجمع انتخابي: "علينا أن نقول لهاريس يوم الثلاثاء المقبل (كفى)".وأضاف: "نحن نتقدم في ولايات عدة ولكن علينا عدم الاكتفاء بذلك".وتابع قائلا: "مصير بلادنا بين أيديكم ويجب أن تصوتوا لي".من جانبها قالت هاريس في تجمع انتخابي بولاية ويسكونسن، أمس الجمعة، إن ترامب لا يفكر في تحسين حياة الأميركيين.ووصفت هاريس منافسها في الانتخابات الرئاسية بأنه "غير متزن".وأضافت: "سنقوم بخفض الضرائب على الأميركيين ولن نسمح بالتلاعب في الأسعار".وتابعت: "أتعهد لكم بالبحث عن أرضية مشتركة وحلول منطقية للتحديات التي تواجهونها".وشددت على أنها تتعهد "بالاستماع إلى أولئك الذين سيتأثرون بالقرارات التي أتخذها. سأستمع إلى الخبراء. سأستمع إلى الأشخاص الذين يختلفون معي. لأنني على خلاف دونالد ترامب، لا أعتقد أن الأشخاص الذين يختلفون معي أعداء"، حسبما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وكانت حملة هاريس قد حذرت المسؤولين التنفيذيين الكبار بقطاع الأعمال من أن ترامب يمثل تهديدا للاقتصاد.وترفض حملة ترامب هذا الموقف، بينما تبلغ الناخبين بأن الأسعار سوف تنخفض والنمو سيكون أقوى من أي وقت مضى إذا فاز المرشح الجمهوري في الانتخابات التي ستُجرى يوم الثلاثاء. (سكاي نيوز)