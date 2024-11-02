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عربي-دولي

سرب مسيّرات انطلق من لبنان باتجاه إسرائيل.. إحداها أصابت مصنعا في نهاريا (فيديو)

Lebanon 24
02-11-2024 | 03:23
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أعلن سلاح الجو الإسرائيلي صباح اليوم السبت انه يطارد مسيّرات عدة اخترقت الأجواء من لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي رصد 15 عملية إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن مناطق شمالي البلاد تعرضت للقصف بصواريخ جديدة من لبنان. ووفقا للبيان فقد رصد الجيش إطلاق حوالي 15 صاروخاً على دفعتين، وتم القصف في اتجاه عدد من مناطق الجليل الأعلى وخليج حيفا، حيث تم الإعلان عن إنذار جوي بسبب التهديد الصاروخي.

وأكد البيان اعتراض بعض القذائف بينما سقطت قائف أخرى في منطقة غير مأهولة.
 
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وفيما أشار إعلام إسرائيلي إلى أن صفارات الإنذار مستمرة في حيفا ونهاريا وعكا وبلدات بالجليل، أفاد مراسل "العربية" بمحاولة استهداف قاعدة رمات دافيد بحيفا وإطلاق صواريخ اعتراض. وأضاف بأن مسيّرة أصابت مصنعا في نهاريا بالجليل شمالي إسرائيل.

وقبلها، قالت الإسعاف الإسرائيلية، إن الهجوم على الطيرة ليلا أسفر عن وقوع أضرار كبيرة في مبنى سكني.
من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن 3 صواريخ عبرت إلى إسرائيل من لبنان، وإن دفاعاته الجوية تمكنت من اعتراض بعضها.

وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار وسط إسرائيل بعد رصد ثلاث عمليات إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية تم اعتراضها من القبة الحديدية.

وذكرت خدمة الإسعاف العامة ووسائل إعلام محلية، أن الإصابات تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة بينما عانى شخصان آخران من أعراض التوتر.(العربية)


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