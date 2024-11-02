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عربي-دولي
خط يد الرئيس الجزائري يخطف الأبصار في سلطنة عمان
Lebanon 24
02-11-2024
|
03:42
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان صورا من الكلمة التي دونها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في سجل الزوار الخاص بالمتحف الوطني العماني خلال زيارته الرسمية للسلطنة.
وتفاجأ المتابعون بجمال وجودة الخط الذي دون به الرئيس تبون كلمته مستخدما الخط الديواني المعتمد في تدوين القرارات السلطانية الرسمية.
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فيما امتد النقاش في منصات التواصل الاجتماعي حول الاهتمام بتجويد الخط ودعم المقررات المدرسية المخصصة لتعليم أنماط الخط العربي.
وحط الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، بسلطنة عمان في زيارة هي الأولى لرئيس جزائري.
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