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لا بديل للأونروا في غزة.. هذا ما أكده برنامج الغذاء العالمي

Lebanon 24
02-11-2024 | 04:21
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أعلن مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في برلين مارتن فريك لوسائل إعلام ألمانية ان البرنامج لا يمكن أن يكون بديلا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا) في قطاع غزة.
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وأوضح فريك في تصريحات نشرت اليوم السبت: "لا يمكننا أن نقوم بالمهام المهمة التي تقوم بها الأونروا في غزة، مثل إدارة ملاجئ الطوارئ والمدارس والمراكز الصحية".

وكان البرلمان الإسرائيلي وافق قبل أيام على مشروعي قانونين مثيرين للجدل لتقييد عمليات الوكالة في قطاع غزة.

وقال فريك إن الأونروا هي العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة وتضمن "التغذية والحماية والرعاية الطبية للسكان الذين يعانون من أحوال غير إنسانية".

وأضاف فريك أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة لا يمكن تصورها وتتطلب استجابة شاملة تقوم الأونروا بالدور المركزي فيها، مؤكدا أن "حظر الأونروا سيحرم أولئك الذين يكافحون للبقاء من آخر مواردهم".(سكاي نيوز)

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