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ميدفيديف: أميركا مخطئة إذا اعتقدت أن روسيا لن تستخدم السلاح النووي

Lebanon 24
02-11-2024 | 06:56
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أكد دميتري ميدفيديف، المسؤول الأمني الروسي الكبير الذي شغل في السابق منصب رئيس روسيا، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة مخطئة إذا اعتقدت أن موسكو لن تستخدم الأسلحة النووية في حالة تعرض وجودها للتهديد.
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كما قال ميدفيديف إن ما يقوم به الغرب على أراضي أوكرانيا ضد روسيا ليس حرباً بالوكالة، بل هي ببساطة حرب حقيقية.

وقال ميدفيديف في مقابلة صحافية: "يتجادل خصومنا الحاليون بهذه الطريقة: لدينا الحق في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، لدينا الحق في إرسال مستشارينا الذين سيقدمون المشورة بشأن كيفية إجراء العمليات العسكرية، وسنقدم لكم إحداثيات المنشآت الروسية التي سيشن المتخصصون لدينا ضربات صاروخية عليها.. هذا في الواقع، في جوهره اعتراف بأن هناك حرباً تُشن ضد روسيا".

وأكد ميدفيديف: "على الرغم من أنني ذكرت هذا المصطلح، إلا أنها لم تعد حرباً بالوكالة، إنها حرب حقيقية".

وجاءت تصريحات ميدفيديف عن استخدام السلاح النووي بينما أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء الماضي، تمريناً ضخماً للقوات النووية للبلاد يتضمن إطلاقاً تدريبياً للصواريخ، في الوقت الذي يجري فيه استعراض القوة النووية وسط تصاعد التوترات مع الغرب بشأن أوكرانيا.
 
 
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