إنحفاض العجز التجاريّ في تركيا

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قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن العجز التجاري للبلاد انخفض 13 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الاول الماضي إلى 5.7 مليار دولار.وأضاف بولات أن الصادرات ارتفعت 3.6 بالمئة إلى 23.6 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات 0.2 بالمئة إلى 29.4 مليار دولار.وقال: "حطمنا الرقم القياسي لأعلى صادرات بشهر أكتوبر في تاريخ جمهوريتنا".وأشار إلى أن قيمة الصادرات التركية في الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري ارتفعت من 209.7 مليارات دولار إلى 216.4 مليار دولار. (سكاي نيوز)