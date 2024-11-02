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عربي-دولي

كسور وكدمات... الطفلة سارة قُتِلَت على أيدي عائلتها بطريقة مروّعة

Lebanon 24
02-11-2024 | 10:22
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قُتِلَت الطفلة سارة شريف في منزل عائلتها في اب 2023، ويخضع والدها وزوجته وعمها للمحاكمة راهناً في لندن.

ومنذ بدء المحاكمة في 14 شباط في محكمة "أولد بيلي"، تتكشّف تباعاً الاعتداءات المروعة التي تعرضت لها الفتاة الصغيرة. فبعد ساعات من وفاة الطفلة، اشترى والدها عرفان شريفوزوجته بيناش بتول وشقيقه فيصل مالك تذاكر سفر إلى باكستان وانتقلوا إليها مع أبنائهم الأربعة الآخرين وتركوا جثتها على السرير.
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وتبيّن للطبيب الشرعي أنتوني فريمونت وجود 25 كسراً يتفاوت تاريخ إصابتها بها، لم يجد لها تفسيراً إلا الضرب المبرح والمتكرر، وحتى العظم اللامي في الرقبة تعرّض للكسر، على الأرجح بسبب "الخنق باليدين".

وكان على جسم سارة أيضاً 70 كدمة وجرحاً بفعل الضرب، كما وُجِدَت آثار دمها على مضرب بيسبول وشَوبَك.

كذلك اكتُشِف الحمض النووي لوالدها وعمها على حزام، ووُجدت آثار لدمها وخصلات من شعرها على أغطية رأس مصنوعة من أكياس بلاستيكية كانت تُلصَق على رأسها على ما يبدو. (العربية)
 
 
 

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