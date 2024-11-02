لوكاشينكو: "لن نأكل الصراصير"

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قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إنه "لم يكن ولن يكون هناك أبدا خبز سهل" في بلاده، في إشارة منه إلى أنه لا توجد لقمة عيش سهلة، وأن شعبه سيعتمد على نفسه.وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن "الخبز هو الشيء الأساسي" في الجمهورية، على الرغم من ظهور عدة تقنيات ومنتوجات جديدة، بغض النظر عما يدور من كلام في العالم عن الطعام المصنوع من "طابعات ثلاثية أبعاد ومسحوق الخنافس وغيرها".وأضاف لوكاشينكو: "كونوا على يقين من أننا لن نأكل الصراصير"، كما وصف بيلاروسيا بأنها "بلد الخبز وأرض السلام"، وأشار إلى أن سكانها "يعيشون في الجنة مقارنة بالطريقة التي تعيش بها دول أخرى في أنحاء العالم".كما أعرب لوكاشينكوعن امتنانه لمواطنيه الذين يؤمنون الخبز للبلاد ويحافظون على السلام والهدوء في أرجائها. (روسيا اليوم)