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عربي-دولي
الرئيس الصومالي: ملتزمون بمنع الأطماع الإثيوبية في بلادنا مهما كلف الأمر
Lebanon 24
02-11-2024
|
11:43
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أكد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، اليوم السبت، التزام حكومته بـ"منع تحقيق الأطماع الإثيوبية" في أراضي البلاد "مهما كلف ذلك".
جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس الصومالي اليوم أمام البرلمان الاتحادي سلّط فيه الضوء على الجانب الأمني والانتخابات، وما سمّاها "الأطماع الإثيوبية الفاشلة للاستيلاء على الأراضي الصومالية"، بحسب وكالة الأنباء الصومالية (صونا).
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وأكد الرئيس شيخ محمود مغادرة 7000 جندي من قوات بعثة الاتحاد الإفريقي للبلاد خلال العامين الماضيين، وتسلم الجيش الوطني القواعد التي تم إخلاؤها، مضيفاً أن البعثة الجديدة للاتحاد الإفريقي ستشارك في عملية الانتخابات المقبلة.
وجدد الرئيس الصومالي حاجة البلاد لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد وضرورة استكمال القوانين المتعلقة بإجراء الانتخابات، داعياً نواب البرلمان الاتحادي إلى تأجيل الإجازة البرلمانية لمدة شهر.
وأشاد الرئيس الصومالي بنظام عملية الانتخابات الجارية في أرض الصومال، وكذلك انتخابات المجالس المحلية التي جرت في ولاية بونتلاند.
وفي ختام خطابه أكد شيخ محمود "التزام الحكومة الاتحادية بالعمل على منع الأطماع الإثيوبية مهما كلف ذلك".
(العربية)
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