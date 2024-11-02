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عربي-دولي

وصف غريب جدًا استخدمه.. بايدن يهاجم ترامب مجددًا دعمًا لهاريس

Lebanon 24
02-11-2024 | 16:22
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وصف الرئيس الأميركي جو بايدن سلفه دونالد ترامب و"أصدقاءه الجمهوريين" بأنهم "نوع من الرجال الذين ترغب في صفعهم على المؤخرة"، في تصريحات حماسية لعمال النقابات في سكرانتون بولاية بنسلفانيا، السبت.

وقال بايدن: "الآن، أعلم أن بعضكم يميل إلى الاعتقاد بأنها خطط رجال ذكوريون. أقول لك شيئًا، يا رجل، عندما كنت في سكرانتون، اعتدنا أن نواجه بعض المشاكل في النزول إلى المؤامرة من حين لآخر. لكنني جاد. هؤلاء هم نوع الرجال الذين ترغب في صفعهم على المؤخرة".
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وبينما استفاض بايدن في الحديث عن دعمه للعمل المنظم وسرد عددًا من الذكريات عن حياته المبكرة في سكرانتون، قال إنه كان لديه طلب أخير للمجموعات النقابية التي ساعدته في بدء حياته المهنية وظلت حليفًا موثوقًا به طوال نصف قرن من حياته العامة. 
 
وقال بايدن: "كما تعلمون، لقد طلبنا الكثير من بعضنا البعض، أنتم وأنا، النقابات وأنا. أطلب منكم شيئًا آخر: أطلب دعمكم لكامالا وتيم والز".

وأضاف، في اعتراف صريح بأن وقته في منصبه يقترب من نهايته: "أنا لا أطلب من نفسي فقط، بل سأرحل. أنا أطلب أن تفعلوا شيئًا لأنفسكم وللأسر، وللأشخاص الذين نشأت معهم، وللأحياء التي أتيت منها". (سي ان ان)
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