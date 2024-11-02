أستراليا تدعم كييف بقنابل خارج الخدمة

سلمت أستراليا قنابل انزلاقية من طراز JDAM-ER إلى نظام كييف، والتي كانت البلاد قد أخرجتها سابقا من الخدمة، وفقا لما ذكرته مجلة الدفاع الأسترالية.

Advertisement

ويشير المنشور إلى أنه في نيسان 2024، أكدت أستراليا نقل صواريخ أرض-جو غير محددة إلى أوكرانيا، ثم أبلغت عن نقل ذخيرة من نفس الفئة في تموز من هذا العام.ووفقا للمنشور، فقد استخدمت القوات الأوكرانية قنابل JDAM-ER لأول مرة في آذار 2023، وقد تم توفير تلك الذخيرة من قبل الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)