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عربي-دولي

أستراليا تدعم كييف بقنابل خارج الخدمة

Lebanon 24
02-11-2024 | 16:49
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سلمت أستراليا قنابل انزلاقية من طراز JDAM-ER إلى نظام كييف، والتي كانت البلاد قد أخرجتها سابقا من الخدمة، وفقا لما ذكرته مجلة الدفاع الأسترالية.
ويشير المنشور إلى أنه في نيسان 2024، أكدت أستراليا نقل صواريخ أرض-جو غير محددة إلى أوكرانيا، ثم أبلغت عن نقل ذخيرة من نفس الفئة في تموز من هذا العام.
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ووفقا للمنشور، فقد استخدمت القوات الأوكرانية قنابل JDAM-ER لأول مرة في آذار 2023، وقد تم توفير تلك الذخيرة من قبل الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)

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