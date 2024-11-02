"جديدة وغير عادية".. حاملة طائرات صينية تثير استغراب الخبراء

كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن حاملة طائرات "جديدة وغير عادية" تقوم الصين ببنائها.

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وقال مصدر للشبكة إن صور الأقمار الاصطناعية من "Planet Labs" تظهر سفينة ذات سطح مسطح مفتوح وضخم قيد الإنشاء في حوض بناء السفن الدولي في غوانجو على جزيرة لونغشوي الصينية.ونقل عن توماس شوغارت، قائد الغواصات السابق في البحرية الأميركية، قوله إن حاملة الطائرات الجديدة المحتملة "ذات شكل وحجم غير عاديين إلى حد ما - أصغر بكثير من حاملات الطائرات البحرية الصينية السابقة".وأضاف: "لكن السفينة أصغر حتى من سفن الهجوم البرمائية من طراز 075 التي تستخدمها البحرية الصينية، مما يشير إلى أن الصين قد تبني أول حاملة طائرات مدنية ظاهريا في العالم، كسفينة أبحاث محيطية من نوع ما".وتم الإبلاغ عن وجود السفينة الجديدة لأول مرة من قبل موقع "The War Zone". (سكاي نيوز)