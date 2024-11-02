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ترامب يحذر من "هجوم" على الضواحي

Lebanon 24
02-11-2024 | 17:26
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خلال حملته الانتخابية في جنوب الولايات المتحدة، وذلك قبل ثلاثة أيام من الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء، حذر المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، من أن سكان ضواحي المدن يتعرضون لـ "هجوم" من قِبَل الجماعات الإجرامية. 
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وفي تجمع حاشد في جاستونيا بولاية نورث كارولينا، قال ترامب إنه سيرحّل ملايين المهاجرين حال انتخابه، محذرا من أن "كل مدينة في أميركا ستتحول إلى مخيم لاجئين خطير وقذر" إذا فازت هاريس بالرئاسة.

وانتقد ترامب استجابة الحكومة الاتحادية للإعصار هيلين وادعى مجددا أن المساعدات جرى تحويلها بعيدا عن الولاية لمساعدة المهاجرين على دخول البلاد. (سكاي نيوز)
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