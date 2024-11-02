"صوته كان رهيبًا".. زلزال يضرب شرق طهران وتحذيرات للسكان!

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، مدينة كرمسار التابعة لمحافظة سمنان شرق العاصمة طهران، فجر اليوم الأحد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

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ووقع الزلزال على عمق 11 كم من سطح الأرض في الساعة 5:15 فجر اليوم (التوقيت المحلي).إلى ذلك، قال حاكم مدينة كرمسار رضا خاني في تصريح صحفي، إن الزلزال أدى إلى قطع التيار الكهربائي والإنترنت فور وقوعه، إلا أن التيار الكهربائي عاد لاحقا إلى معظم أجزاء المدينة.وأشار إلى أن صوت الزلزال كان رهيبا وعلى المواطنين "مراعاة احتياطات السلامة مع الحفاظ على هدوئهم"، مؤكدًا أن رجال الإغاثة على أهبة الاستعداد ويتم التحقيق في حجم الأضرار التي خلفها الزلزال من خلال إرسال فرق التقييم إلى مناطق مختلفة من المدينة.وتتعرض إيران من وقت لآخر لزلازل مختلفة الشدة نظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية كان أكثرها دموية زلزال بقوة 7.7 درجة وقع شمال غربي البلاد عام 1990 أسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين. (روسيا اليوم)