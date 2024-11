شجار بين مغنية أميركية شهيرة وإيلون ماسك.. ما السببب؟

Advertisement

اندلع شجار خلال الساعات الماضية، بين مغنية الهيب هوب الأميركية الشهيرة "كاردي بي" وإيلون ماسك، أقوى داعمي المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب.وذلك بسبب مشاركة المغنية الشابة في تجمع انتخابي للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في ولاية ويسكنسون، داعية إلى انتخابها، ما أثار خفيظة مالك منصة إكس، فما كان منه إلى أن شارك فيديو لكاردي بي بعد أن تعثرت خلال مخاطبة الناخبين جراء تعطل "الشاشة التي تقرأ منها" (الملقن)، وعلق عليه واصقاً إياها بالدمية.I’m not a puppet Elon.. I’m a daughter of two immigrant parents that had to work their ass off to provide for me! I’m a product of welfare, I’m a product of section 8, I’m a product of poverty and I’m a product of what happens when the system is set up against you….But you don’t… https://t.co/BBYQ2O0KYJ— Cardi B (@iamcardib) November 2, 2024إلا أن كاردي بي لم تتأخر في رد الصاع، فكتبت تغريدة على حسابها في منصة إكس، متوجهة إلى ماسك، قائلة:" لست دمية يا إيلون.. بل أنا ابنة مهاجرين بذلا قصارى جهدهما لإعالتي!". كما أضافت:" أنا نتاج الفقر... لكنك لا تعرف شيئًا عن ذلك، فأنت لا تعرف شيئًا على الإطلاق عن النضال الأميركي"، وختمت طالبة من مالك منصة التغريد الشهيرة بإصلاح الخوارزميات الخاصة بحسابها.LMAO Cardi B's teleprompter was broken and she had no idea what to do for over a minute until someone ran on the stage to give her a phone to read off. Holy embarrassing. pic.twitter.com/BRl8xGP72e— aka (@akafacehots) November 2, 2024وكان ماسك علق بنفس الطريقة أيضا على مشاركة الممثلة العالمية جينيفير لوبيز سابقا في تجمع لهاريس، معتبراً أنه لو أتى نجوم العالم بأسره لن يؤثروا على نتيجة الانتخابات، لأن هاريس مجرد "دمية" وفق تعبيره. (العربية)