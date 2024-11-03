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عربي-دولي
رسالة من السنوار وصلت متأخرة لعائلته.. ماذا تضمنت؟
Lebanon 24
03-11-2024
|
02:44
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كشفت مصادر متعددة من داخل حركة حماس ومقربة منها، أن زعيم الحركة يحيى السنوار أرسل إلى عائلته رسالة قبل اغتياله في عملية عسكرية إسرائيلية بحي تل السلطان في رفح جنوب قطاع غزة.
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وتضمنت الرسالة بحسب المصادر تفاصيل عن استشهاد ابن شقيقه إبراهيم محمد السنوار، الذي كان يرافقه طوال الفترة الماضية، وموقع دفنه. لكن الرسالة وصلت بعد يومين من اغتيال السنوار نفسه، حسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط". كما أوضحت تلك المصادر أن الشخص الذي لم يفارق زعيم حماس طوال فترة الحرب، كان إبراهيم محمد السنوار، أي نجل شقيقه محمد القيادي البارز في كتائب القسام.
وأشارت إلى أن إبراهيم استشهد في غارة إسرائيلية استهدفته عندما خرج من فتحة نفق لكشف تحركات القوات الإسرائيلية، حين كان برفقة عمه، وذلك في آب بمدينة رفح.
إلى ذلك، أكدت أن السنوار أرسل إلى عائلة شقيقه رسالة توضح ظروف اغتيال إبراهيم، وتكشف مكان دفنه في نفق تحت الأرض، مؤكداً لهم أنه صلى على جثمانه.
لكن العائلة لم تستلم الرسالة إلا بعد اغتيال السنوار بيومين، ما يعني أن إيصالها استغرق أكثر من شهرين، لصعوبة وتعقيد الظروف الأمنية التي كان يعيشها السنوار في ظل الملاحقة الإسرائيلية له.
هذا وكشفت المصادر أن يحيى السنوار بقي في رفح أشهراً عدة، وكان يتنقل في مناطق عدة منها، وبقي في مناطقها الغربية منذ نهاية أيار الماضي، وكان يتموضع في مناطق تحت الأرض وفوقها.
وكان الجيش الإسرائيلي بث في 17 تشرين الأول الماضي، فيديو أظهر لحظة إطلاق دبابة إسرائيلية النار على المبنى الذي كان يتواجد فيه السنوار، الذي استشهد لاحقا إثر اشتباك مسلح مع جنود إسرائيليين اقتحموا المكان الذي كان يختبئ فيه بحي تل السلطان. (العربية)
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