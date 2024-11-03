إنتخابات أميركا.. ما هو المجمع الإنتخابي وما هو دوره في اختيار الرئيس؟

يعرّف المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة بأنه اختيار المندوبين، أعضاء المجمع، ثم اجتماعهم للتصويت لاختيار الرئيس الأميركي ونائب الرئيس، قبل فرز أصوات المندوبين في الكابيتول، مقر الكونغرس الأميركي.

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ولكن ما هو "المجمع الانتخابي" حسب الأرشيف الوطني الأميركي وما دوره في اختيار الرئيس، حتى وإن خسر التصويت الشعبي في الانتخابات؟.



الهيئة الانتخابية ولكن ما هو "المجمع الانتخابي" حسب الأرشيف الوطني الأميركي وما دوره في اختيار الرئيس، حتى وإن خسر التصويت الشعبي في الانتخابات؟.

الهيئة الانتخابية عملية وضعها الدستور الأميركي "جزئياً" لتكون حلاً وسطاً بين انتخاب الرئيس الأميركي بالتصويت في الكونغرس، وانتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي لكل أمريكي مؤهل لهذة العملية.



تتكون عملية الهيئة الانتخابية من اختيار الناخبين، واجتماع الناخبين للتصويت للرئيس ونائب الرئيس، على أن تفرز الأصوات الانتخابية من قبل الكونغرس الأميركي.



توزيع الأصوات بين الولايات

تتكون الهيئة الانتخابية من 538 ناخباً، ويجب الفوز بأغلبية 270 صوتاً انتخابياً، للفوز بمنصب الرئيس ولكل ولاية أميركية نفس عدد الناخبين وعدد ممثليها في الكونغرس، على أساس عضو واحد في مجلس النواب، وعضوين في مجلس الشيوخ.



ولكل مرشح للرئاسة في أي ولاية أميركية مجموعة ناخبين تعرف بالقائمة، يختارها بشكل عام الحزب السياسي للمرشح في ولايته، لكن قوانين الولاية تختلف لاختيار الناخبين.



وفي أميركا، تقام الانتخابات العامة في أول ثلاثاء بعد كل 4 سنوات، من انتخاب الرئيس، وعندما يصوت الناخب الأميركي لمرشح رئاسي فإنه يصوت أيضاً للناخبين المفضلين لديه، وهنا تطبق أغلب الولايات نظام "الفائز يحصل على كل شيء" وهي القاعدة التي تنص على أن أصوات الناخبين تذهب للمرشح الرئاسي الذي يفوز بكل أصوات الولاية، لكن ولايتي مين ونبراسكا تطبقان نظام "التمثيل النسبي".



بعد الانتخابات العامة

بعد الانتخابات العامة، يسرد المسؤول التنفيذي لكل ولاية أسماء جميع الموجودين في قوائم كل مرشح كما تبين شهادة التأكيد عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، وتوضح الناخبين الذين عينوا في الولاية وترسل شهادة التأكيد في ولاية إلى إدارة السجلات والمحفوظات الوطنية، لتكون جزءاً من السجلات الرسمية للانتخابات الرئاسية الأمريكية.



يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي، في أول يوم ثلاثاء بعد 2 كانون الأول بعد الانتخابات العامة في ولاياتهم، حيث يدلون بأصواتهم لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس في اقتراعين منفصلين.



وتُدون أصوات المندوبين في كل ولاية في "شهادة التصويت" ويرسل المندوبون في كل ولاية شهاداهم إلى الكونغرس.



وتفرز أصوات مندوبين كل ولاية في جلسة مشتركة للكونغرس في 6 كانون الثاني من العام التالي لتصويت المندوبين على الرئيس ونائبه.



ويجتمع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في مجلس النواب للعد الرسمي لأصوات المندوبين ويرأس نائب رئيس الولايات المتحدة، بصفته رئيس مجلس الشيوخ، الفرز ويعلن نتائج التصويت.



ثم يعلن رئيس مجلس الشيوخ اسم الرئيس المنتخب ونائبه، ليؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني من العام التالي للانتخابات العامة. (24)