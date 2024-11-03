Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل نفذته في لبنان.. ما هو "الإبرار البحري"؟

Lebanon 24
03-11-2024 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1272602-638662294697706426.jpg
Doc-P-1272602-638662294697706426.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سلطت العملية التي نفذتها قوة خاصة إسرائيلية في منطقة البترون - شمال لبنان وأسفرت عن اعتقال المواطن عماد فاضل أمهز، الضوء على ما يُسمى بـ"الإبرار البحري".
 
الحادثة التي حصلت تمت عبر البحر، فالقوة الإسرائيلية نفذت إنزالاً في المنطقة المذكورة قبل أن تعتقل أمهز داخل مكان سكنه وتنقله إلى إسرائيل.. فما هو الإبرار البحري الذي نفذته إسرائيل في البترون، وماذا يعني؟
Advertisement
 
للواء الركن المتقاعد هلال الخوالدة، قال إن الإبرار البحري هو مصطلح عسكري يخص العمليات الحربية التي تنطلق من البحر، ويعني وصول قوات عسكرية منقولة بحراً إلى اليابسة باستخدام قوارب الاقتحام المطاطية أو زوارق الإنزال المسلحة، انطلاقاً من سفن عسكرية كبيرة تكون في عرض البحر أو من مناطق آمنة.

الإبرار البحري بحسب الخوالدة يهدف إلى احتلال ما يعرف بـ "رؤوس الجسور" أي تأمين مناطق برية على الشاطئ لدخول قوات إليها والبدء بعمليات عسكرية في البر. وقد يكون الهدف منه الاستيلاء على نقاط أو خطوط مهمة أو تنفيذ بعض العمليات الخاصة من قبل قوات الكوماندوز.

الخوالدة أضاف بأن الإبرار البحري قد يكون صامتاً - أي دون إطلاق النار أو أي عمليات إسناد جوية - وذلك "لتحقيق المفاجأة وإنجاز الهدف بسرعة مثلما حصل في شمال لبنان في منطقة البترون شمال بيروت"، وقد يكون الإبرار البحري صاخباً – أي إنزال قوات على اليابسة من البحر بالقوة وتحت إطلاق النار والقصف من الطائرات ونيران الإسناد المختلفة - وذلك يعتمد على "طبيعة الهدف والمهمة".
 
أحداث سابقة
 
وفي أيلول من العام 1997، شهد لبنان عملية إنزال إسرائيلية، حيث تسللت قوة كوماندوز بحري على شكل "ضفادع بحرية" إلى بلدة أنصارية في جنوب لبنان، وهناك وقع أفراد القوة بكمين نفذه "حزب الله" عُرف حينها بـ"عملية أنصارية".

وخلال العام 2020، ذكرت صحيفة الجمهورية اللبنانية أن زورقاً إسرائيلياً نفّذ إنزالا في منطقة الجية في ساحل جبل لبنان، مشيرا إلى أن قوات إسرائيلية هبطت هناك ثم غادرت. (bbc - بلينكس)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:04 | 2024-11-03
13:00 | 2024-11-03
12:47 | 2024-11-03
12:25 | 2024-11-03
12:24 | 2024-11-03
12:03 | 2024-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24