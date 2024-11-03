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إجراء تتخذه ايران يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية

Lebanon 24
03-11-2024 | 05:31
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ستغلق إيران مجالها الجوي اعتبارا من 4 تشرين الثاني الساعة 02:30 ليلا حتى 6 تشرين الثاني الساعة 18:30.


واصدر الجيش الإيراني إشعارا بإغلاق المجال الجوي للفترة المذكورة وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
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ونقلت وسائل اعلام إيرانية عن مصادر أن إيران ستغلق مجالها الجوي، وفقا لمذكرة رسمية من هيئة الطيران المدني، وسيبقى مغلقا حتى 6 تشرين الثاني الساعة 18:30 حسب التوقيت المحلي.

ولم تشر المصادر إلى سبب إغلاق المجال الجوي الإيراني. وكان محللون مطلعون على التصعيد الحاصل والتوتر في المنطقة حذروا من انجرار المنطقة إلى أتون حرب قد تنخرط فيها دول أخرى. 
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