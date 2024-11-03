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عربي-دولي

رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو لإنشاء اتحاد دفاعي

Lebanon 24
03-11-2024 | 06:00
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أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، عن اعتقادها بضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بتشكيل اتحاد أمني ودفاعي يكمل في مهامه حلف شمال الأطلسي.

وأضافت في مقابلة مع صحيفة El Mundo الإسبانية: "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون أقوى دائما. قبل أن نسأل أنفسنا عما نتوقعه من الآخرين، يجب أن نعمل بشكل فعال ومطرد".
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وتابعت ميتسولا: "وأقول نفس الشيء عندما يتعلق الأمر، على سبيل المثال، بإنشاء اتحاد أمني ودفاعي حقيقي، وهو التحالف الذي نطالب به منذ فترة طويلة، والذي من شأنه أن يكمل الناتو".

ووفقا لها، يجب على أوروبا أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها دائما.

وفي تعليقها على الانتخابات الأميركية المقبلة، أشارت رئيسة البرلمان إلى أن الاتحاد الأوروبي عمل دائما مع الولايات المتحدة.

وأضافت رئيس البرلمان الأوروبي: "يجب أن نكون مستعدين لأي شيء، بغض النظر عما سيحدث الأسبوع المقبل، وسأبقى لاحقا على أمل في أن نتمكن من مواصلة العمل معا".
 
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