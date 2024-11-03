للقضاء على حماس.. إسرائيل تنفذ "خطة الجنرالات"

Advertisement

فيما نقلت الصحيفة عن الجيش تقديراته بأن القضاء على حركة حماس في شمالي قطاع غزة قد يستغرق 6 أشهر.ما هي "خطة الجنرالات"؟هي خطة عسكرية اقترحها الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي غيورا آيلاند على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتبناها عدد من جنرالات الجيش لذلك سميت بهذا الاسم.وُضعت الخطة في أيلول الماضي، بهدف تهجير سكان شمال قطاع غزة قسرا، وذلك بفرض حصار كامل على المنطقة، بما في ذلك منع دخول المساعدات الإنسانية.بعدها يتم تحويل شمال القطاع إلى "منطقة عسكرية مغلقة" بهدف القضاء بشكل كامل على أي وجود لحركة حماس في المنطقة. (سكاي نيوز)