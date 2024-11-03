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للقضاء على حماس.. إسرائيل تنفذ "خطة الجنرالات"

Lebanon 24
03-11-2024 | 07:52
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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الاسرائيلي ينفذ فعليا على الأرض ما يسمى "بخطة الجنرالات" حيث أنشأ محورا جديدا على عرض القطاع في الشمال يفصل جباليا ومحيطها عن مدينة غزة.

فيما نقلت الصحيفة عن الجيش تقديراته بأن القضاء على حركة حماس في شمالي قطاع غزة قد يستغرق 6 أشهر.
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ما هي "خطة الجنرالات"؟

هي خطة عسكرية اقترحها الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي غيورا آيلاند على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتبناها عدد من جنرالات الجيش لذلك سميت بهذا الاسم.

وُضعت الخطة في أيلول الماضي، بهدف تهجير سكان شمال قطاع غزة قسرا، وذلك بفرض حصار كامل على المنطقة، بما في ذلك منع دخول المساعدات الإنسانية.

بعدها يتم تحويل شمال القطاع إلى "منطقة عسكرية مغلقة" بهدف القضاء بشكل كامل على أي وجود لحركة حماس في المنطقة. (سكاي نيوز) 
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