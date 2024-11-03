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عربي-دولي

بأرقام متقاربة.. تنافس محتدم بين ترامب وهاريس في الولايات المتأرجحة

Lebanon 24
03-11-2024 | 08:13
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أظهر استطلاع رأي جديد، الأحد، أن التنافس ما يزال على أشده بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب وكامالا هاريس، في الولايات المتأرجحة.

وأظهر استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وكلية سيينا أن السباق الرئاسي يتجه بسرعة نحو حسم متقارب.
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وكشفت النتائج أن نائبة الرئيس هاريس أظهرت قوة جديدة في كارولينا الشمالية وجورجيا، فيما اقترب منها ترامب في بنسلفانيا، مقابل احتفاظه بالتقدم في أريزونا.

وأبرزت أن هاريس متقدمة بفارق ضئيل في نيفادا وكارولينا الشمالية وويسكونسن، بينما يتقدم ترامب في أريزونا، مقابل سباق متقارب للغاية في ميشيغن وجورجيا وبنسلفانيا.

وأوضحت "نيويورك تايمز": "لقد مرت عقود منذ أن أظهرت استطلاعات الرأي أن الولايات المتحدة تواجه سباقا رئاسيا متقاربا للغاية عبر العديد من الولايات في كل من حزام الشمس وحزام الصدأ".

وتابعت الصحيفة الأميركية: "هذا المشهد يعني أن السباق ما يزال غير مؤكد إلى حد كبير مع دخول الحملة ساعاتها الأخيرة".

وبيّنت أن النتائج تقع ضمن ما يعرف بـ"هامش خطأ العينة"، مما يعني أن أيا من المرشحين ليس لديه تقدم حاسم في أي من الولايات المذكورة سلفا. (سكاي نيوز) 
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