عملية خطف جديدة في سوريا.. والجيش الإسرائيلي يكشف هوية المختطف (فيديو)

عاجل | مشاهد من التحقيق مع سليمان العاصي، العنصر في الشبكة التابعة لـ #إيران في الأراضي السورية، والذي خطفته إسرائيل pic.twitter.com/iOLaxf22Z5 — Al Modon - المدن (@almodononline) November 3, 2024 Advertisement

وقال إن المعتقل يدعى "علي سليمان العتزي" وهو سوري من منطقة تسيدا بالجنوب.كما أضاف أن "العتزي تم توظيفه من قبل إيران، وقد جمع معلومات استخباراتية عن قواتنا"،كذلك أردف أن اعتقاله "منع هجوماً مستقبلياً على إسرائيل، وكشف طريقة عمل الكيانات الإيرانية في الجولان".فيما أكد أن العتزي يخضع للتحقيق في إسرائيل.وكان مصدر أمني قد كشف بوقت سابق اليوم لـ"العربية/الحدث"، أن قوة كوماندوز إسرائيلية دخلت سوريا واختطفت سورياً يعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني.كما أوضح أن العملية نفذت في صيدا بمدينة درعا جنوب سوريا.تأتي تلك التطورات بعد إعلان مسؤول عسكري إسرائيلي أمس السبت أن قوات كوماندوز بحرية إسرائيلية "اعتقلت عنصراً رفيعاً في حزب الله" في مدينة البترون الساحلية ونقلته إلى إسرائيل للتحقيق معه.وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إنه "تم اعتقال عنصر رفيع في حزب الله خلال عملية خاصة بقيادة شاييطت 13 في بلدة البترون".كما أشار إلى أن المخطوف يعتبر "خبيراً في مجاله"، مضيفاً أن وحدة في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تتولى استجوابه، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.فيما أفادت مصادر "العربية/الحدث" اليوم أن التحقيقات اللبنانية الأولية كشفت العثور على عشرات الشرائح الخلوية وجوازات السفر داخل شقة أمهز.ورجحت ألا يكون المخطوف، وهو قبطان بحري كان يخضع لدورات تعليمية في أحد المعاهد البحرية بالمنطقة، عنصراً أو قيادياً كبيراً في حزب الله كما زعم الجيش الإسرائيلي، أنه على علاقة مع الحزب.(العربية)