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عربي-دولي

هاريس من ميشيغان: الطريق لن يكون سهلا

Lebanon 24
03-11-2024 | 12:47
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قالت مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة الأميركية كامالا هاريس، الأحد، إن هناك من يريد تعزيز الانقسام في الولايات المتحدة ونشر الفوضى.

وذكرت هاريس في كلمة أمام تجمع انتخابي في ميشيغان:
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نعلم أن هناك من يريد تعزيز انقسامنا ونشر الخوف والفوضى.

هذه اللحظة في تاريخنا ينبغي أن تكون أكثر من التحزب السياسي.

جميعنا لديه الفرصة لإحداث الفارق.

في هذه اللحظة نواجه سؤالا حقيقيا: أي بلاد نريد أن نعيش فيها؟

هل نريد دولة للفوضى والخوف أم دولة العدل والتسامح والتعاطف؟

لدينا القوة جميعا لنجيب على هذا السؤال.

دعونا نستعمل قوتنا لنزدهر ولتكون هناك عدالة ونقلب الصفحة ونبدأ فصلا جديدا من تاريخنا.

في اليومين المقبلين، سنُمتَحَن.

الطريق لن يكون سهلا. 

وتظهر استطلاعات الرأي احتدام السباق بصورة غير مسبوقة بين هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" بالتعاون مع كلية "سيينا" ونُشر الأحد أن المنافسة بين هاريس وترامب متقاربة للغاية في سبع ولايات يرجح أن تحسم النتيجة يوم الثلاثاء. (سكاي نيوز)
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