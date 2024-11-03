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عربي-دولي

في تصريح غير مسبوق.. خبير أميركي: علينا الاعتراف أن روسيا انتصرت

Lebanon 24
03-11-2024 | 14:29
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9أكد خبير العلاقات الدولية الأميركي جون ميرشايمر، في مقابلة على منصة "يوتيوب"، أن على الغرب الاعتراف بحقيقة أن روسيا تنتصر في ساحة المعركة.


وأضاف ميرشايمر، عبر برنامج "Unherd" على "يوتيوب"، أنه لم يعد بإمكان الحلفاء الغربيين فعل شيء لمساعدة كييف، لأنهم لم يعودوا يملكون أسلحة، حسب قوله.
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ووفقا للخبير الأميركي، فإن الولايات المتحدة والغرب، ليس لديهم قواعد صناعية لإنتاج أنظمة المدفعية والقذائف والدبابات التي يحتاجها الأوكرانيون.

ومن جهة أخرى تواصل القوات الروسية تقدمها السريع في مختلف الاتجاهات على خط الجبهة، حيث أكد قادة من الجيش الروسي ومسؤولون حكوميون أن القوات الأوكرانية تتراجع وتترك مواقعها إلى مسافات تعبد عدة كيلومترات.

ومن جهتها، صرحت وزارة الدفاع الروسية في 30 تشرين الاول الماضي، أن قواتها حررت كروغلياكوفكا الواقعة في منطقة خاركوف، وهزمت الألوية الأوكرانية، كما قامت بصد 5 هجمات مضادة، حيث خسرت كييف حوالي 410 جنديا، كما أن رئيس الإدارة الروسية في منطقة خاركيف غانتشف فيتالي، أوضح أن السيطرة على كروغلياكوفكا يعني قطع أحد طرق الإمداد المهمة للأوكران، حيث وجدت القوات الأوكرانية نفسها معزولة على الضفة اليمنى لنهر أوسكول في المنطقة، مضيفا أن القوات الروسية كانت تتمتع بالأفضلية في القوات والخطط القتالية على القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك. (روسيا اليوم)
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