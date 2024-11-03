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عربي-دولي

الرئيس الايراني: لن تترك أي اعتداء على سيادتنا وأمننا من بدون رد

Lebanon 24
03-11-2024 | 14:32
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كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، أن رد بلاده على إسرائيل قد يتأثر بوقف محتمل لإطلاق النار في المناطق المشتعلة في المنطقة.

ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء عن بزشكيان قوله: "إذا أعاد الإسرائيليون النظر في سلوكهم، وقبلوا وقفا لإطلاق النار وتوقفوا عن قتل المظلومين والأبرياء، قد يكون لهذا تأثير في شدة هجومنا ونوعه".
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وأكد بزشكيان أن إيران "لن تترك أي اعتداء على سيادتها وأمنها يمر بدون رد".
 
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