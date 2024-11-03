الرئيس الايراني: لن تترك أي اعتداء على سيادتنا وأمننا من بدون رد

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كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، أن رد بلاده على إسرائيل قد يتأثر بوقف محتمل لإطلاق النار في المناطق المشتعلة في المنطقة.ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء عن بزشكيان قوله: "إذا أعاد الإسرائيليون النظر في سلوكهم، وقبلوا وقفا لإطلاق النار وتوقفوا عن قتل المظلومين والأبرياء، قد يكون لهذا تأثير في شدة هجومنا ونوعه".وأكد بزشكيان أن إيران "لن تترك أي اعتداء على سيادتها وأمنها يمر بدون رد".