هاريس: أدليت بصوتي عبر البريد

أعلنت نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديموقراطية كامالا هاريس الأحد، أنها أدلت بصوتها بواسطة البريد في الانتخابات التي تخوضها في وجه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.



وقالت هاريس في دردشة مع الصحافيين في ديترويت بولاية ميشيغن (منطقة البحيرات العظمى): "قمت للتو بملء بطاقة الاقتراع (وأرسلتها) عبر البريد"، مضيفة أن "بطاقتي في طريقها إلى كاليفورنيا"، الولاية التي تتحدر منها.

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