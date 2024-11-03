إيران تخطط لرد "قوي ومعقد" على إسرائيل.. هذا ما كشفته "وول ستريت جورنال"

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حذرت طهران من أنها تخطط لشن هجوم "قوي ومعقد" على إسرائيل، ردا على الهجوم الإسرائيلي الأخير عليها، الذي نجم عنه مقتل 4 جنود إيرانيين ومدني، وفق ما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، نقلا عن مسؤولين إيرانيين وعرب.ووفقا للصحيفة الأميركية، فإن مخطط الرد الإيراني على إسرائيل يتضمن رؤوسا حربية أقوى وأسلحة أخرى، وأنها قد تستهدف منشآت عسكرية إسرائيلية بشكل أكثر عدوانية من المرة الأخيرة.ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول إيراني قوله إن الرد على إسرائيل سيأتي بعد يوم التصويت في الانتخابات الأميركية لكن قبل تنصيب الرئيس الجديد.وقال المسؤولون الإيرانيون والعرب إن إيران أبلغت الدبلوماسيين العرب أن جيشها التقليدي سوف يشارك لأنها فقدت 4 جنود ومدني في الهجوم الإسرائيلي.وقال مسؤول مصري إن إيران حذرت بشكل خاص من رد "قوي ومعقد".وقال مسؤول إيراني "لقد فقد جيشنا أشخاصًا، لذا فهم بحاجة إلى الرد"، مضيفا أن إيران يمكن أن تستخدم الأراضي العراقية لجزء من العملية ومن المرجح أن تستهدف المنشآت العسكرية الإسرائيلية "ولكن بشكل أكثر عدوانية من المرة الأخيرة".وبحسب وول ستريت جورنال، فقد قال مسؤولون من مصر والبحرين وعمان إن الدبلوماسيين الإيرانيين قدموا هذه الخطوط العريضة للرد بعد تحذيرات من الولايات المتحدة، سواء العامة أو الخاصة، ضد الانخراط في رد بالمثل مع إسرائيل.وكان أحد كبار الجنرالات الإيرانيين هدد، يوم الجمعة الماضي "برد لا يمكن تصوره"، فيما حذر المرشد علي خامنئي، يوم السبت من "رد كاسر للأسنان".وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أمس الأحد، إن بلاده لا يمكن أن تترك هجوم إسرائيل يمر دون رد.(سكاي نيوز)