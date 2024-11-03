"لا نستبعد حصول ضربة إسرائيلية علينا".. هذا ما أعلنه مسؤول عراقي

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أعلن المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، فادي الشمري، لسكاي نيوز عربية، أن العراق لا يريد أن تتحول أرضه إلى مسرح عمليات لأي طرف.وقال الشمري خلال حديثه مساء أمس الأحد: "لا يمكن استبعاد إمكانية حصول ضربة إسرائيلية للعراق لكننا لا نريد إعطاء مبررات لإسرائيل للقيام بذلك".وشدد الشمري لسكاي نيوز عربية: "العراق يتواصل مع دول الجوار سعيا لخفض التصعيد في المنطقة".وأشار إلى أن الحكومة العراقية "تتحرك سعيا لعدم إعطاء مبرر لإسرائيل لاستهداف الأراضي العراقية".كما أشار إلى أن إسرائيل تسعى لزيادة رقعة الصراع في المنطقة.وفي وقت سابق، نقلت وكالة "الأسوشيتد برس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "عمليات الإطلاق المستمرة للطائرات المسيرة من داخل العراق باتجاه إسرائيل زادت من احتمالية الرد الإسرائيلي المباشر على تلك الهجمات".وأكد المسؤولان أن "الولايات المتحدة وشركائها اضطرّوا إلى التدخل لإسقاط طائرات مسيرة أطلقتها الميلشيات المدعومة من إيران من العراق باتجاه إسرائيل".(سكاي نيوز)