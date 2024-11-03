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عربي-دولي

محلل أميركي يستبعد سحب هاريس قوات بلادها من العراق

Lebanon 24
03-11-2024 | 23:39
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استعبد أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن الأميركية، ريتشارد تشازدي، الأحد، أن تسحب المرشحة الديموقراطية، كاملا هاريس، إذا ما فازت في الانتخابات الرئاسية، القوات الأميركية من العراق.
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وقال في مقابلة مع قناة "الحرة" إن "هاريس تدعم حصول العراق على استثناء بالنسبة للعقوبات على إمدادات الطاقة الإيرانية".
وأضاف أن "المرشحة الديموقراطية ستركز على ملفات غسيل الأموال وتمويل الإرهابيين، وتريد الحفاظ على قاعدة أميركية جوية لدعم العمليات ضد داعش في سوريا".

وتنشر الولايات المتحدة زهاء 2500 جندي في العراق ونحو 900 في سوريا المجاورة، في إطار التحالف الذي أنشأته عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم "داعش".

وفي تقرير نشر في كانون الثاني الماضي، قالت الأمم المتحدة إن تقديراتها تفيد بأن التنظيم المتطرف لا يزال لديه "ما بين 3000 و5000 مقاتل" في العراق وسوريا. (الحرة)

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