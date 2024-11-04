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بدء أول مناورات بحرية مشتركة بين إندونيسيا وروسيا

Lebanon 24
04-11-2024 | 00:56
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بدأت إندونيسيا وروسيا أول مناورات بحرية مشتركة بينهما اليوم الإثنين، في وقت يسعى الزعيم الجديد للأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا إلى تعزيز العلاقات مع موسكو.

ويحافظ أكبر اقتصاد في المنطقة على سياسة خارجية محايدة رافضاً الانحياز إلى أي طرف في النزاع الأوكراني أو في المنافسة بين واشنطن وبكين.
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لكن الرئيس الإندونيسي الجديد برابوو سوبيانتو الذي نصّب حديثاً تعهد أن يكون أكثر جرأة على الساحة العالمية، وزار موسكو في تموز لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

وستجري التدريبات التي تستمر 5 أيام على مرحلتين في قاعدة بحرية في سورابايا وفي بحر جاوة.
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