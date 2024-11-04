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جامعة فلوريدا: أكثر من 78 مليون أميركي أدلوا بأصواتهم مبكرا في الانتخابات

Lebanon 24
04-11-2024 | 01:25
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أدلى أكثر من 78 مليون أميركي بأصواتهم حتى اللحظة بشكل مبكر في الانتخابات الرئاسية وذلك قبل أيام من انعقادها، وفقا لتقارير مختبر العمليات الانتخابية بجامعة فلوريدا اليوم الاثنين.


ووفقا لبيانات الجامعة المتوفرة، قام أكثر من 42.6 مليون شخص بزيارة مراكز الاقتراع شخصيا، بينما صوت حوالي 35.3 مليون شخص عبر البريد.
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ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة حوالي 168 مليون فرد، وبحسب بيانات الجامعة فقد سجل أكبر نشاط للناخبين في ولاية تكساس بنسبة تصويت بلغت 8.9 مليون صوت، وفي ولاية فلوريدا 8.1 مليون، وكاليفورنيا 7.6 مليون، ونورث كارولينا 4.4 مليون، وجورجيا 4 ملايين صوت.
وتجدر الإشارة إلى أنه في الانتخابات الأمريكية السابقة، سجل عدد المصوتين مبكرا رقما قياسيا، حيث أدلى أكثر من 101 مليون شخص بأصواتهم عبر البريد أو بشكل شخصي قبل أيام من موعد الانخابات التي عقدت 3 تشرين الثاني 2020، وذلك على خلفية جائحة كورونا.
آنذاك، اتهم دونالد ترامب الديمقراطيين بالتزوير بسبب العدد الكبير من الأصوات التي أرسلت بالبريد، لكن في هذه الدورة الانتخابية، يحث الجمهوريون أنصارهم على التوجه المبكر إلى مراكز الاقتراع.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة المقبلة في الولايات المتحدة يوم غد الثلاثاء الـ5 من تشرين الثاني الجاري، وسيتنافس ترامب وهاريس على منصب رئيس الدولة. (روسيا اليوم)
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