مايا ساندو تفوز برئاسة مولدوفا لولاية ثانية

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أعلن مساء الأحد فوز رئيسة مولدوفا مايا ساندو بولاية ثانية، مما يعني انتصار المعسكر المؤيد لأوروبا على الجناح الموالي لروسيا.وقد تصدرت ساندو الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بحسب النتائج التي نشرتها لجنة الانتخابات مساء الأحد إثر فرز 93% من الأصوات.وحصلت المرشحة البالغة من العمر 52 عاما على 50.9% من الأصوات، بينما حصل المرشح المدعوم من الاشتراكيين الموالين لروسيا ألكسندر ستويانوغلو على 49.1%وبعدما كان ستويانوغلو متصدرا في بادئ الأمر، انعكس الاتجاه لاحقا مع استكمال فرز الأصوات.وقد شكرت ساندو "جميع من آمنوا بالديمقراطية" مخاطبة أنصارها الذين تجمعوا في مقر الحملة في العاصمة كيشيناو.