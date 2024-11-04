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اليابان تغلق مفاعلاً نووياً بعد أسبوع من إعادة تشغيله

Lebanon 24
04-11-2024 | 01:59
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أغلق اليوم الإثنين مفاعل نووي ياباني كان قد أعيد تشغيله الأسبوع الماضي، بعد أكثر من 13 عاماً من الزلزال المدمر والتسونامي الذي أعقبه عام 2011، والذي ألحق أضراراً شديدة بمحطة فوكوشيما النووية القريبة، مرة أخرى بسبب مشكلة في المعدات، وفقاً لمشغل المفاعل.
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وكان قد تم إعادة تشغيل المفاعل رقم 2 في محطة أوناغاوا النووية على الساحل الشمالي لليابان في 29 تشرين الأول الماضي، وكان من المتوقع أن يبدأ إنتاج الطاقة في أوائل تشرين الثاني الجاري. 

ولكن تم إغلاق المفاعل مرة أخرى بعد 5 أيام من إعادة تشغيله بسبب خلل حدث يوم الأحد في جهاز يتعلق ببيانات النيوترونات داخل المفاعل، حسبما ذكرته شركة توهوكو للطاقة الكهربائية. 
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