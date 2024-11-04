"غير مقبولة"... ترودو يدين أعمال العنف في معبد هندوسي

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دان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعمال العنف التي وقعت في معبد هندوسي قرب تورونتو أمس الأحد، ووصفها بأنها "غير مقبولة"، وذلك عقب مناوشات ألقى بعض القادة باللوم فيها على ناشطين من السيخ.وقالت الشرطة المحلية في مدينة برامبتون التي تبعد نحو 50 كلم (30 ميلاً) شمال غرب تورونتو، إنها انتشرت بكثافة خارج معبد سابها ماندير من أجل الحفاظ على الهدوء أثناء احتجاج.وقال متحدث باسم شرطة منطقة بيل، إنه لم يتم القبض على أحد. كما رفضت الشرطة أيضاً تحديد المسؤول عن العنف.وكتب ترودو على منصة إكس، "أعمال العنف التي وقعت في معبد سبها ماندير الهندوسي في برامبتون اليوم غير مقبولة. لكل كندي الحق في ممارسة شعائره الدينية بحرية وأمان".من جهته ألقى تشاندرا آريا عضو الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه ترودو، باللوم في الواقعة على "الخالستانيين"، في إشارة إلى أنصار حركة "خاليستان" الانفصالية الساعية لإقامة دولة مستقلة للأقلية الدينية في الأراضي الهندية.