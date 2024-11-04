3 رواد فضاء صينيين يعودون للأرض بعد 6 أشهر

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عاد طاقم صيني مؤلف من 3 رواد فضاء إلى الأرض، اليوم الاثنين، بعد مهمة في محطة تيانغونغ استمرت أكثر من 6 أشهر، على ما أعلنت وكالة الأنباء الصينية.وذكرت الوكالة أنّ يي غوانغفو ولي كونغ ولي غوانغسو يتمتعون "بصحة جيدة" بعد هبوط كبسولتهم في موقع دونغفنغ في منغوليا الداخلية.وكان رواد الفضاء الثلاثة وصلوا إلى محطة تيانغونغ في نهاية أبريل، وانضم إليهم في 30 تشرين الأول رواد فضاء آخرين هم رجلان وامرأة، تسلّموا على مدى 5 أيام المهمة من الرواد الصينيين قبل عودة هؤلاء.وتُعد محطة تيانغونغ الفضائية، التي يتألف طاقم عملها من 3 رواد فضاء يتناوبون كل 3 إلى 6 أشهر، درة تاج برنامج الفضاء الصيني.وأُطلق الجزء المركزي للمحطة في العام 2021، ومن المقرر استخدامها لعشر سنوات تقريبا.وتؤكد بكين أنها تعمل على إرسال مهمة مأهولة إلى القمر بحلول العام 2030، وتعتزم بناء قاعدة على سطحه.