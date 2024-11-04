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عربي-دولي

ماسك قد يصبح وسيطا بين الولايات المتحدة والصين في هذه الحالة

Lebanon 24
04-11-2024 | 03:06
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قالت وكالة "بلومبيرغ" إن ظهور الملياردير إيلون ماسك كواحد من كبار المتبرعين لحملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب يبشر بالخير بالنسبة للرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأفادت بأنه لدى الرئيس التنفيذي لشركتي "سبيس إكس" و"تيسلا"، الذي تبرع بأكثر من 100 مليون دولار لدعم ترامب، مصالح تجارية واسعة النطاق في الصين، مشيرة إلى أنه تمتع بامتيازات نادرا ما تم تقديمها للمستثمرين الأجانب الآخرين، فمثلا يتم تصنيع نصف سيارات "تيسلا" الكهربائية في الصين.
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وأشارت إلى أن ترامب قال في وقت سابق إنه يتوقع تعيين أقرب مؤيديه، ماسك والسياسي روبرت كينيدي جونيور، في "مناصب مؤثرة" في الإدارة المستقبلية إذا أعيد انتخابه.
وقال الخبراء إن ماسك يتملق الصينيين، لذلك يعاملونه بطريقة خاصة. ومن المؤكد أنهم سيستخدمون هذا الأمر لمحاولة التأثير على إدارة ترامب.
وقال المصدر لـ"بلومبيرغ" إن ماسك نفسه مؤيد للصين، ويتمتع بالمزايا التي قدمتها الصين لعدد قليل من المستثمرين الأجانب، كما يتم استقبال ماسك نفسه بانتظام من قبل كبار المسؤولين الصينيين خلال رحلاته إلى البلاد.
وقال المستثمر التكنولوجي كيفن شو: "سيكون ماسك وسيطا رئيسيا بين الولايات المتحدة والصين في العديد من قضايا التكنولوجيا والتجارة في إدارة ترامب الثانية".
(روسيا اليوم)
 
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