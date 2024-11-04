Advertisement

عربي-دولي

روسيا تقصف مصفاة أوكرانية وتدمّر بنى تحتية عسكرية ومراكز للطائرات المسيّرة

Lebanon 24
04-11-2024 | 05:19
A-
A+
Doc-P-1273048-638663197307840176.png
Doc-P-1273048-638663197307840176.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرات تكتيكية روسية قصفت مصفاة نفط يستخدمها الجيش الأوكراني، بالإضافة لتدمير البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومنشآت الطاقة، ومراكز إنتاج وتخزين القوارب المسيرة الأوكرانية.
Advertisement

وأضافت الوزارة: "وجه الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ضربات للبنية التحتية، للمطارات العسكرية، ومنشآت الطاقة، ومصفاة للنفط، مستخدمة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، ومواقع تخزين القوارب المسيرة، وتجمعات للقوى البشرية، والمعدات العسكرية للعدو في 132 منطقة".

بالإضافة إلى ذلك أوضحت الوزارة أنه أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 4 صواريخ أميركية تم إطلاقها من راجمة "هيمارس"، وقنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و42 طائرة مسيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: إنه "إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 647 طائرة، 283 طائرة مروحية، 35258 طائرة مسيرة، 585 منظومة دفاع جوي صاروخي، و19038 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1484 راجمة صواريخ، 17295 مدفعًا ميدانيًا وقاذف هاون، إضافة لـ 27972 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

وحسب وزارة الدفاع فقد بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 25 عسكريا، و3 مركبات، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعين هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:31 | 2024-11-04
07:25 | 2024-11-04
07:09 | 2024-11-04
06:59 | 2024-11-04
06:59 | 2024-11-04
06:35 | 2024-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24