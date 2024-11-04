البرهان يقيل وزيري الخارجية والإعلام

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أعفى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وزير الخارجية حسين عوض وعين بدلا عنه السفير يوسف علي الذي كان يتولى منصب وكيل الوزارة، كما أعلن عن تعيين خالد الإعيسر وزيرا للإعلام بدلا عن جراهام عبد القادر.وطبقاً لتعميم صحفي صادر عن مجلس السيادة، فإن البرهان أصدر قراراً بالموافقة على قرارات مجلس الوزراء الانتقالي، التي شملت إنهاء تكليف السفير حسين عوض من مهام وزير الخارجية، وتكليف السفير علي يوسف أحمد الشريف.الجدير بالذكر أن الوزير الجديد، علي يوسف، شغل عدة مناصب في الخارجية السودانية قبل الاحالة إلى التقاعد، كما ترأس جمعيات الصداقة العربية الصينية، ونشط ضمن لجنة الحكماء لتسوية الأزمة.