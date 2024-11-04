23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
11
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
البرهان يقيل وزيري الخارجية والإعلام
Lebanon 24
04-11-2024
|
05:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعفى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وزير الخارجية حسين عوض وعين بدلا عنه السفير يوسف علي الذي كان يتولى منصب وكيل الوزارة، كما أعلن عن تعيين خالد الإعيسر وزيرا للإعلام بدلا عن جراهام عبد القادر.
Advertisement
وطبقاً لتعميم صحفي صادر عن مجلس السيادة، فإن البرهان أصدر قراراً بالموافقة على قرارات مجلس الوزراء الانتقالي، التي شملت إنهاء تكليف السفير حسين عوض من مهام وزير الخارجية، وتكليف السفير علي يوسف أحمد الشريف.
الجدير بالذكر أن الوزير الجديد، علي يوسف، شغل عدة مناصب في الخارجية السودانية قبل الاحالة إلى التقاعد، كما ترأس جمعيات الصداقة العربية الصينية، ونشط ضمن لجنة الحكماء لتسوية الأزمة.
يُذكر أن البرهان كان كلف السفير حسين عوض في أبريل الماضي خلفاً للسفير علي الصادق.
وكان السفير علي الصادق قد تسلم مهام وزير الخارجية في تشكيلة وزارية ضمت 15 وزيراً، عقب حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ في تشرين الأول 2021.
وشمل التعديل الوزاري إنهاء تكليف جراهام عبد القادر من مهام وزير الثقافة والإعلام، وتكليف خالد الأعيسر بالمنصب. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في لقاء مفاجئ.. ميريام فارس تعانق أنابيلا هلال وهكذا بدت إطلالة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
في لقاء مفاجئ.. ميريام فارس تعانق أنابيلا هلال وهكذا بدت إطلالة الأخيرة (فيديو)
09:38 | 2024-11-03
03/11/2024 09:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مهمة عن عملية "إنزال البترون".. ماذا قال الخبراء؟
Lebanon 24
تفاصيل مهمة عن عملية "إنزال البترون".. ماذا قال الخبراء؟
13:00 | 2024-11-03
03/11/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لبنان.. ساحة حرب أخرى ستفتحها إسرائيل وتقريرٌ يحدّدها!
Lebanon 24
بعد لبنان.. ساحة حرب أخرى ستفتحها إسرائيل وتقريرٌ يحدّدها!
15:00 | 2024-11-03
03/11/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف الإنترنت.. محطات مُدمّرة و"لبنان24" يكشف بالأرقام وضع القطاع
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف الإنترنت.. محطات مُدمّرة و"لبنان24" يكشف بالأرقام وضع القطاع
14:00 | 2024-11-03
03/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ مثير عن "أنفاق حزب الله".. منشأة "إستراتيجية"!
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ مثير عن "أنفاق حزب الله".. منشأة "إستراتيجية"!
14:00 | 2024-11-03
03/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:31 | 2024-11-04
عشية الإنتخابات الاميركية.. أين ستقضي هاريس ليلتها؟
07:25 | 2024-11-04
بينهم طفل.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا بالضفة الغربية
07:09 | 2024-11-04
فاجأ الجميع في السابق.. متنبئ يكشف: هذه هويّة رئيس أميركا الجديد
06:59 | 2024-11-04
معلومات جديدة عن الإسرائيليّ الذي سرّب وثائق لـ"حماس"
06:59 | 2024-11-04
بأسلحة "حزب الله".. هذا ما تريد إسرائيل فعله!
06:35 | 2024-11-04
غزة.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع
فيديو
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
02:12 | 2024-11-01
04/11/2024 14:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
10:35 | 2024-10-30
04/11/2024 14:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
11:01 | 2024-10-28
04/11/2024 14:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24