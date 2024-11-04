Advertisement

عربي-دولي

كوريا الجنوبية: التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا "غير قانوني"

Lebanon 24
04-11-2024 | 06:10
A-
A+

Doc-P-1273069-638663225588983917.jpg
Doc-P-1273069-638663225588983917.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصف رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول التعاون بين الجارة الشمالية وروسيا بأنه "غير قانوني"، وذكر أن بلاده ستناقش السيناريوهات المحتملة لاتخاذ "إجراءات مضادة".
ووفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، الاثنين، تلا رئيس الوزراء هان داك سو بيانَا نيابة عن يول في البرلمان.
Advertisement
وقال يول: "الوضع الأمني الدولي الأخير والتعاون العسكري غير القانوني بين كوريا الشمالية وروسيا يشكلان تهديدا كبيرا لأمننا القومي".
وشدد على أن سيؤل ستناقش بصورة شاملة جميع السيناريوهات المحتملة لاتخاذ "الإجراءات المضادة" لهذا التعاون.
وأشار إلى أن بلاده عززت بشكل كبير قوة الردع ضد التهديدات النووية لكوريا الشمالية، وذلك بالتعاون الأمني الثلاثي الذي يشمل الولايات المتحدة واليابان. (الأناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:31 | 2024-11-04
07:25 | 2024-11-04
07:09 | 2024-11-04
06:59 | 2024-11-04
06:59 | 2024-11-04
06:35 | 2024-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24