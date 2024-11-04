كوريا الجنوبية: التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا "غير قانوني"

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وصف رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول التعاون بين الجارة الشمالية وروسيا بأنه "غير قانوني"، وذكر أن بلاده ستناقش السيناريوهات المحتملة لاتخاذ "إجراءات مضادة".ووفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، الاثنين، تلا رئيس الوزراء هان داك سو بيانَا نيابة عن يول في البرلمان.وقال يول: "الوضع الأمني الدولي الأخير والتعاون العسكري غير القانوني بين كوريا الشمالية وروسيا يشكلان تهديدا كبيرا لأمننا القومي".وشدد على أن سيؤل ستناقش بصورة شاملة جميع السيناريوهات المحتملة لاتخاذ "الإجراءات المضادة" لهذا التعاون.وأشار إلى أن بلاده عززت بشكل كبير قوة الردع ضد التهديدات النووية لكوريا الشمالية، وذلك بالتعاون الأمني الثلاثي الذي يشمل الولايات المتحدة واليابان. (الأناضول)