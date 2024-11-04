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إقتصاد

معدل البطالة يرتفع في المغرب... كم سجّل؟

Lebanon 24
04-11-2024 | 06:15
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ارتفع معدل البطالة في المغرب إلى 13.6 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 13.5 بالمئة قبل عام.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط‭ ‬في المغرب إن السبب في ارتفاع معدل البطاء جاء مع استمرار القطاع الزراعي في فقدان الوظائف بسبب الجفاف. (سكاي نيوز)
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