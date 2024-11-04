معدل البطالة يرتفع في المغرب... كم سجّل؟

ارتفع معدل البطالة في المغرب إلى 13.6 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 13.5 بالمئة قبل عام.



وقالت المندوبية السامية للتخطيط‭ ‬في المغرب إن السبب في ارتفاع معدل البطاء جاء مع استمرار القطاع الزراعي في فقدان الوظائف بسبب الجفاف. (سكاي نيوز)

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