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عربي-دولي

فاجأ الجميع في السابق.. متنبئ يكشف: هذه هويّة رئيس أميركا الجديد

Lebanon 24
04-11-2024 | 07:09
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مع انطلاق العد العكسي الفاصل عن موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، غدا الثلاثاء، خرج أحد أشهر المؤرخين السياسيين المعروفين في الولايات المتحدة بتوقعهم هويات ساكني البيت الأبيض بتصريح جديد.

فقد توقع أستاذ التاريخ ألن ليختمان، الذي كان أحد القلة ممن توقعوا فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب عام 2016 على منافسته الديمقراطية آنذاك، هيلاري كلينتون، فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
 
وجدد المؤرخ الرئاسي البالغ من العمر 77 عاماً، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، اليوم الاثنين، ما كان أعلنه في أيلول الماضي بأن هاريس ستهزم ترامب غدا الثلاثاء.
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كما أضاف أنه رغم كل الاستطلاعات، وتصاعد خطاب الكراهية والانقسام، إلا أنه لا يزال مقتنعا بفوز المرشحة الديمقراطية.
 
إلا أنه لفت رغم ذلك إلى أنه في حال أخطأ، فلا بأس، وستكون المرة الوحيدة التي يخطأ فيها بتوقعاته على مدى أعوام طويلة.
يشار إلى أن ليختمان الذي يستخدم طريقة طورها عام 1981 مع عالم الرياضيات، فلاديمير كيليس-بوروك، للخروج بتوقعاته هذه، كان توقع في 2008، انتخاب أول رئيس أسود، وقد فاز بالفعل حينها باراك أوباما. كما رجح عام 2016 فوز ترامب ضد كلينتون، وهو ما جرى بالفعل. (العربية)
 
المؤرخ الاميركي ألن ليختمان (أرشيفية- فرانس برس)
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