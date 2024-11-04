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عربي-دولي

جرحى في هجوم بفأس في محطة للقطارات بباريس

Lebanon 24
04-11-2024 | 07:50
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أصيب 4 أشخاص في العاصمة الفرنسية باريس، الإثنين، بهجوم وقع باستخدام فأس صغير على متن قطار محلي، وذلك وفق بيان صادر عن الشرطة الفرنسية.
وقالت متحدثة باسم الشرطة، إن الهجوم في منطقة باريس يعد "عملا انتقاميا"، مشيرة إلى إصابة شخصين بإصابات خطيرة، واثنين آخرين بإصابات طفيفة. 
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ولم تتضح على الفور ملابسات الحادث، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكتبت الشركة الوطنية للسكك الحديدية المشغلة للقطارات عبر منصة " إكس"، أن "حادثا وقع صباح اليوم على متن قطار أوزور-لا فيراري". 
وأضافت أن أفراد الشرطة وقطاع الإطفاء "تواجدوا في مكان الواقعة"، دون أن ترد مزيد من التفاصيل بشأن الحادث، لكن المنشور أفاد بأنه تم إلغاء بعض رحلات القطارات.
(الحرة)

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