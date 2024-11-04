بوتين جازمًا: سنُحرير كورسك

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا ثقته بالتحرير الكامل لأراضي مقاطعة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانية.جاء ذلك في حديث بوتين مع نشطاء في مركز "فيمبل" العسكري الوطني من كورسك، حيث لفت الرئيس إلى أنه سيكون هناك طلب كبير على العمل التطوعي في المنطقة.وقال: "بعد أن نقوم بتطهير الأراضي من العدو، سيكون عليكم أيضا الكثير من العمل هناك".وتحدث بوتين كذلك مع أبناء جنود لقوا حتفهم خلال العملية العسكرية الخاصة وأشاد بشجاعة آبائهم. (روسيا اليوم)