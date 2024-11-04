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عربي-دولي

زلة خطيرة من ترامب تتلقفها هاريس.. فما القصة؟

Lebanon 24
04-11-2024 | 08:26
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ارتكب المرشح الجمهوري دونالد ترامب خطأ فادحاً بعدما اشتكى من وجود فجوات في الزجاج الواقي من الرصاص الذي وضع لحمايته خلال حملاته الانتخابية. وألمح الرئيس السابق خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا مساء أمس، إلى أنه لا يمانع إذا أطلق مهاجم النار على "الإعلام الكاذب" للوصول إليه، وذلك في خطاب دام 90 دقيقة قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الثلاثاء.
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وقال ترامب وهو يستعرض الفجوات الموجودة في الألواح الزجاجية: "للوصول إلي، يجب على شخص ما أن يطلق النار على إعلام الأخبار الكاذبة، لا أمانع مطلقا".

هذا الخطأ سرعان ما تلقفته حملة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، حيث وصفت تصريحاته بـ "الغاضبة وغير المتوازنة". كما انتقدت الحملة تصريحاته حول "التلاعب بالأخبار المزيفة"، معتبرة أن ترامب "يقضي الأيام الأخيرة من حملته غاضبا وغير متوازن، ويكذب بشأن سرقة الانتخابات لأنه قلق من خسارته".

واعتبر أن "الشعب الأميركي يستحق زعيما يقول الحقيقة ويدخل المكتب البيضاوي مركّزا عليهم".

من جانبه، أصدر ستيفن تشيونج المتحدث باسم حملة ترامب بيانا، قال فيه إن الرئيس السابق حريص على سلامة وسائل الإعلام.

كما أوضح أن "تصريح الرئيس السابق بشأن وضع الزجاج الواقي لا علاقة له بتعرض وسائل الإعلام للأذى أو أي شيء آخر، بل يتعلق بالتهديدات الموجهة إليه والتي أججتها الخطابات الخطيرة من جانب الديمقراطيين".

إلى ذلك، قال مصدر مطلع على حملة ترامب الداخلية إن تعليق الرئيس الأميركي السابق بشأن وسائل الإعلام لم يكن مقررا سلفا، وأشار إلى أنه كثيرا ما يدلي بتصريحات مرتجلة.

كما أضاف المصدر أن ترامب طلب شخصيا البيان الذي أصدره المتحدث باسم حملته.

يذكر أن الرئيس السابق كان نجا من محاولتي اغتيال هذا العام، تسببت إحداهما في إصابته برصاصة في أذنه خلال تجمع حاشد في تموز في بتلر بولاية بنسلفانيا. (روسيا اليوم)
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