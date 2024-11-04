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عربي-دولي
نداء استغاثة من غزة: إسرائيل تُواصل قصف وتدمير مستشفى كمال عدوان
Lebanon 24
04-11-2024
|
10:36
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وجهت وزارة الصحة في غزة نداء استغاثة "قد يكون الأخير"، بشأن الهجمات الإسرائيلية المستمرّة على مستشفى كمال عدوان شمالي غزة.
وقالت الوزارة إن "قوات الجيش الإسرائيلي تُواصل قصف وتدمير مستشفى كمال عدوان. هناك إصابات عديدة بين الطواقم الطبية والمرضى، والطواقم لا تستطيع التحرك بين أقسام المستشفى لإنقاذ المصابين".
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وأضافت: "يبدو أن هناك قرارا تمّ اتخاذه بإعدام الكوادر التي رفضت إخلاء المستشفى". (سكاي نيوز)
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