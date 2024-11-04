Advertisement

عربي-دولي

نداء استغاثة من غزة: إسرائيل تُواصل قصف وتدمير مستشفى كمال عدوان

Lebanon 24
04-11-2024 | 10:36
A-
A+
Doc-P-1273186-638663388102086142.jpg
Doc-P-1273186-638663388102086142.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجهت وزارة الصحة في غزة نداء استغاثة "قد يكون الأخير"، بشأن الهجمات الإسرائيلية المستمرّة على مستشفى كمال عدوان شمالي غزة.

وقالت الوزارة إن "قوات الجيش الإسرائيلي تُواصل قصف وتدمير مستشفى كمال عدوان. هناك إصابات عديدة بين الطواقم الطبية والمرضى، والطواقم لا تستطيع التحرك بين أقسام المستشفى لإنقاذ المصابين".
Advertisement

وأضافت: "يبدو أن هناك قرارا تمّ اتخاذه بإعدام الكوادر التي رفضت إخلاء المستشفى". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2024-11-04
12:30 | 2024-11-04
12:00 | 2024-11-04
11:00 | 2024-11-04
10:38 | 2024-11-04
10:10 | 2024-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24