إسرائيل.. خطة غير مسبوقة بشأن قيادة الوحدة 8200

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هترسي هاليفي يخطط لتعيين شخصية من خارج الجيش لتولي منصب قائد الوحدة 8200، وهو أحد أهم المناصب الحساسة في الجهاز الأمني الإسرائيلي.

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وتعتبر هذه الخطوة أمراً غير مسبوق في تاريخ الوحدة 8200 وذلك بعد استقالة رئيسها السابق يوسي شاريئيل وذلك على خلفية إخفاق 7 تشرين الأول 2023 المتمثل بعدم استطاعة الجيش الإسرائيلي منع هجوم حركة "حماس" على مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وتحدثت الصحيفة عن أن الشخصية المتقرحة لتولي زمام قيادة الوحدة المذكورة هو "العميد أ"، وهو ضابط مخابرات ذو خبرة عالية، كما أنه كان قائداً لإحدى الوحدات في قوى الأمن في الماضي.