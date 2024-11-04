هاريس: سأكون رئيسة لجميع الأميركيين

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قالت نائبة الرئيس كامالا هاريس أنّها "فخورة بالتزامها طويل الأمد تجاه بورتوريكو وشعبها" خلال تظاهرتها في ألينتاون بولاية بنسلفانيا.وأضافت: "أنا ممتنّة جداً للجميع لوجودهم هنا، بما في ذلك قادة المجتمع البورتوريكي.. أقف هنا، فخورة بالتزامي الطويل الأمد تجاه بورتوريكو وشعبها، وسأكون رئيسة لجميع الأميركيين".وشدّدت: "لم يتبقّ سوى يوم واحد، يوم آخر، في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في حياتنا، والزخم في صالحنا".