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هاريس: سأكون رئيسة لجميع الأميركيين

Lebanon 24
04-11-2024 | 17:43
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قالت نائبة الرئيس كامالا هاريس أنّها "فخورة بالتزامها طويل الأمد تجاه بورتوريكو وشعبها" خلال تظاهرتها في ألينتاون بولاية بنسلفانيا.
وأضافت: "أنا ممتنّة جداً للجميع لوجودهم هنا، بما في ذلك قادة المجتمع البورتوريكي.. أقف هنا، فخورة بالتزامي الطويل الأمد تجاه بورتوريكو وشعبها، وسأكون رئيسة لجميع الأميركيين".
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وشدّدت: "لم يتبقّ سوى يوم واحد، يوم آخر، في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في حياتنا، والزخم في صالحنا".
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