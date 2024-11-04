الجيش الأميركي يعلن مقتل أحد جنوده متأثرا بإصابته في حادث بغزة

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ونقلت شبكة "سي أن أن" عن الجيش الأميركي أن الرقيب كوانداريوس دافون ستانلي البالغ من العمر 23 عاما، كان واحدا من ثلاثة جنود أصيبوا في حوادث خلال تأديتهم مهام غير قتالية.وأضاف الجيش أن جنديين اثنين عادا إلى الخدمة بعد إصابتهما بجروح طفيفة، في حين تم نقل ستانلي إلى مركز طبي للرعاية طويلة الأجل، وتقاعد طبيا مؤخرا من وحدته لإن إصاباته كانت تعني أنه لن يتمكن من مواصلة الخدمة العسكرية قبل أن يتوفى في 31 تشرين الاول.وبحسب تصريحات صحفية سابقة لنائب قائد القيادة المركزية الأميركية، برادلي كوبر في أيار أن أحد الأفراد "كان يخضع للرعاية في مستشفى محلي إسرائيلي بعد أن أصيب على متن سفينة في البحر".وأشارت "سي أن أن" إلى أنه تم نقل ستانلي إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج في مركز بروك الطبي للجيش في سان أنطونيو بولاية تكساس في يونيو.انتهت عمليات إنشاء الرصيف مطلع مايو إلا أن الأحوال الجوية لم تسمح بوضعه في الخدمة إلا في 17 أيار.وبعد تركيبه لم يستطع إيصال المساعدات على الوجه المأمول، إذ كان الطقس أسوأ من المتوقع، فيما كانت المساعدات تتراكم في بعض الأحيان على الشاطئ ولم تكن هناك آلية لإيصالها للمنظمات الإنسانية التي تعمل داخل القطاع.وأنهى الجيش الأميركي مهمة الرصيف المؤقت، في تموز الماضي، ليتم تفكيكه وإعادته للولايات المتحدة. (الحرة)