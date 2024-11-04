24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
5
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الجيش الأميركي يعلن مقتل أحد جنوده متأثرا بإصابته في حادث بغزة
Lebanon 24
04-11-2024
|
23:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الولايات المتحدة الاثنين مقتل جندي أميركي كان قد أصيب بجروح خطيرة أثناء عملية الرصيف البحري في غزة في شهر مايو الماضي.
ونقلت شبكة "سي أن أن" عن الجيش الأميركي أن الرقيب كوانداريوس دافون ستانلي البالغ من العمر 23 عاما، كان واحدا من ثلاثة جنود أصيبوا في حوادث خلال تأديتهم مهام غير قتالية.
Advertisement
وأضاف الجيش أن جنديين اثنين عادا إلى الخدمة بعد إصابتهما بجروح طفيفة، في حين تم نقل ستانلي إلى مركز طبي للرعاية طويلة الأجل، وتقاعد طبيا مؤخرا من وحدته لإن إصاباته كانت تعني أنه لن يتمكن من مواصلة الخدمة العسكرية قبل أن يتوفى في 31 تشرين الاول.
وبحسب تصريحات صحفية سابقة لنائب قائد القيادة المركزية الأميركية، برادلي كوبر في أيار أن أحد الأفراد "كان يخضع للرعاية في مستشفى محلي إسرائيلي بعد أن أصيب على متن سفينة في البحر".
وأشارت "سي أن أن" إلى أنه تم نقل ستانلي إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج في مركز بروك الطبي للجيش في سان أنطونيو بولاية تكساس في يونيو.
انتهت عمليات إنشاء الرصيف مطلع مايو إلا أن الأحوال الجوية لم تسمح بوضعه في الخدمة إلا في 17 أيار.
وبعد تركيبه لم يستطع إيصال المساعدات على الوجه المأمول، إذ كان الطقس أسوأ من المتوقع، فيما كانت المساعدات تتراكم في بعض الأحيان على الشاطئ ولم تكن هناك آلية لإيصالها للمنظمات الإنسانية التي تعمل داخل القطاع.
وأنهى الجيش الأميركي مهمة الرصيف المؤقت، في تموز الماضي، ليتم تفكيكه وإعادته للولايات المتحدة. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان ضيق.. ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل بإطلالتها والجمهور يتهمها بتقليد والدتها (فيديو)
Lebanon 24
بفستان ضيق.. ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل بإطلالتها والجمهور يتهمها بتقليد والدتها (فيديو)
03:51 | 2024-11-04
04/11/2024 03:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون الممثلة التركية المعروفة بـ "لميس"؟ شاهدوا توأمها نسخة منها!
Lebanon 24
هل تذكرون الممثلة التركية المعروفة بـ "لميس"؟ شاهدوا توأمها نسخة منها!
09:21 | 2024-11-04
04/11/2024 09:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... شاهدوا ما حصل على طريق بحمدون - عاليه
Lebanon 24
بالصورة... شاهدوا ما حصل على طريق بحمدون - عاليه
08:34 | 2024-11-04
04/11/2024 08:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مطلوب في عمشيت... ما يزرعه في منزله لا يخطر على البال (صورة)
Lebanon 24
توقيف مطلوب في عمشيت... ما يزرعه في منزله لا يخطر على البال (صورة)
08:35 | 2024-11-04
04/11/2024 08:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما كشفه الانزال الإسرائيلي البحري في البترون
Lebanon 24
هذا ما كشفه الانزال الإسرائيلي البحري في البترون
08:01 | 2024-11-04
04/11/2024 08:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:50 | 2024-11-05
نتائج مثيرة للاهتمام... لو خُيّر العالم بين هاريس وترامب فمن سيختار؟
02:40 | 2024-11-05
برلماني أوروبي يحدد علامة تشير إلى احتمال فوز ترامب
02:32 | 2024-11-05
تخبط وتناقض في الرواية الإسرائيلية.. كم بلغ عدد شهداء حماس؟
02:28 | 2024-11-05
هل تنبأ برنامج "عائلة سيمبسون" بنتيجة الانتخابات الرئاسية الاميركية؟
02:18 | 2024-11-05
مستوطنون يهاجمون جنديتين إسرائيليتين ويفرّون
02:15 | 2024-11-05
بعد سيطرة القوات الأوكرانية على أجزاء منها.. بوتين يعد بتحرير مقاطعة كورسك
فيديو
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
Lebanon 24
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
02:30 | 2024-11-05
05/11/2024 10:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
02:12 | 2024-11-01
05/11/2024 10:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
10:35 | 2024-10-30
05/11/2024 10:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24