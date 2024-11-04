بسبب مسيّرات "الحزب".. ابن نتنياهو يؤجل زواجه للمرة الثانية!

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كتبت "العربية":يبدو ان الحرب المندلعة منذ 13 شهرا لم تترك مكانا آمنا لأحد في إسرائيل إلى درجة أن الابن الأصغر لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، وهو "آفنر" البالغ 30 عاما، قرر وشريكته "أميت يارديني" الأصغر سنا منه بعامين، تأجيل زواجهما 7 أشهر، أي من 26 تشرين الصاني الجاري إلى منتصف حزيران المقبل، لعدم توافر وضع آمن في البلاد لحفل الزفاف، وفقا لما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس الاثنين.وكان المرتبطان بعلاقة عاطفية منذ عامين، أجلا موعد زفافهما من أيلول الماضي إلى 26 تشرين الثاني الجاري، ثم قاما بالتأجيل الثاني أمس بعدما تمكنت مسيّرة لحزب الله من إلحاق الضرر في 19 تشرين الأول الماضي بمقر إقامة نتنياهو الخاص في بلدة "قيسارية" البعيدة في الساحل الشمالي 37 كيلومترا عن حيفا و55 عن تل أبيب.وكان الصحافي الإسرائيلي، أوري مشغاف، نشر بصحيفة "معاريف" خبر التأجيل الأول، وروى وقتها أن زفاف "آفنر" وشريكته سيقام في قاعة "لاغنر" للمناسبات "لأنها تلبي المتطلبات الأمنية، وأن الحفل سيكون بسيطا، ويحضره في أضيق الحدود 500 مدعو فقط". أما المؤجل إلى حزيران المقبل فلا معلومات عنه بعد.والمعروف عن بنيامين نتنياهو أنه تزوج 3 مرات، ولديه 3 أبناء، ابنته الكبرى "نوعاه روث" من زواج سابق، وهي من الحريديم "المتدينين" وترتدي حجاب المرأة اليهودية. كما لديه ولدان من زوجته سارة، هما البكر يائير "المتسبب بمشاكل لأبيه بسبب نمط حياته المرفه. أما الأصغر، فيفضل الابتعاد عن وسائل الإعلام، والعيش بشكل طبيعي قدر الإمكان.(العربية)